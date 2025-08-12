Ілюстративне фото

Квашена капуста є одним з найпопулярніших продуктів на консервацію. Журналісти підрахували, скільки це коштуватиме в 2025 році

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На шість літрів квашеної капусти знадобиться до 5 кілограмів капусти білокачанної, 2 середні морквини (десь 300 грамів) та 4,5 столових ложок солі (90 грамів). За бажанням можна додати ще насіння кропу. Витратити доведеться стільки:

П'ять кілограмів капусти - 255 гривень;

Сіль — приблизно 3,37 гривні;

2 середні моркви — приблизно 4,5 гривні.

Загалом на 6 літрів квашеної капусти знадобиться орієнтовно 263 гривні.

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.