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06 августа 2025, 02:25

Николаевщина потеряла почти весь урожай кукурузы – почему так случилось

06 августа 2025, 02:25
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Иллюстративное фото
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В Николаевской области почти весь урожай кукурузы и подсолнечника уничтожен. Местные власти обратились к государству

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Виталия Кима, в этот сезон Николаевская область потеряла почти весь урожай кукурузы и половину подсолнечника из-за засухи. Он добавил, что засуха в области идет уже второй год. Это доставило немало проблем аграриям.

При этом жара продолжается. Поэтому сейчас ОВА рассматривает возможность пропуска фур с зерном в комендантский час. Это облегчило бы ситуацию с их передвижением.

"Мы обратились за помощью к государству. Ситуация крайне тяжелая, но будем как-то ее решать", – говорит Виталий Ким.

Напомним, за последний год Украина экспортировала более 21,5 миллиона тонн кукурузы. Это более 4 миллиардов долларов. Среди крупнейших покупателей – Турция и Италия.

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