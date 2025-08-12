Фото из открытых источников

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине за неделю подешевела белокочанная капуста: с 15 – 20 до 10 – 18 гривен за килограмм. При этом картофель подорожал: с 15 – 18 до 15 – 20 гривен за килограмм. Морковь также подорожала: с 10-16 до 10-20 гривен за килограмм.

Помидор с 40-75 гривен подешевел до 15-50 гривен за килограмм. Сладкий перец упал в цене с 40-65 до 20-55 гривен за килограмм. Огурцы подорожали с 22-50 до 30-50 гривен за килограмм.

Сахарная кукуруза подешевела: с 10 – 20 до 8 – 20 гривен за кочерыжку. Петрушка также подешевела с 80-105 до 50-105 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. На конец июля в среднем цены упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.