В Украине остается риск сокращения урожая из-за засухи в южных регионах. При этом стоимость подсолнечного масла растет на внутреннем рынке

Об этом сообщает GrainTrade, передает RegioNews.

В конце 2024/25 маркетингового года в Украине наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла. Причиной называют ограниченное количество сырья и переход большинства производителей на сою и рапс.

В результате на внутреннем рынке подсолнечное масло выросло в цене до 58-60 тысяч гривен за тонну на условиях FCA-завод (эквивалентно 1160 – 1200 долларов за тонну). При этом экспортная стоимость составляет 1135 – 1145 долларов за тонну в августе.

Известно, что в августе снабжение украинского масла стоит так:

в Индию – 1210 – 1220 долларов за тонну,

в Китай – 1150 долларов за тонну,

в ЕС – 1200 – 1220 долларов за тонну.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. По состоянию на конец июля цены в среднем упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.