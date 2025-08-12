Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні за тиждень подешевшала білокачанна капуста: з 15 – 20 до 10 – 18 гривень за кілограм. При цьому картопля подорожчала: з 15 – 18 до 15 – 20 гривень за кілограм. Морква також подорожчала: з 10 – 16 до 10 – 20 гривень за кілограм.

Помідор з 40-75 гривень подешевшав до 15-50 гривень за кілограм. Солодкий перець впав у ціні з 40 – 65 до 20 – 55 гривень за кілограм. Огірки подорожчали з 22 – 50 до 30 – 50 гривень за кілограм.

Цукрова кукурудза подешевшала: з 10 – 20 до 8 – 20 гривень за качан. Петрушка також подешевшала з 80 – 105 до 50 – 105 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.