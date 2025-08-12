Ілюстративне фото

Через скасування заборони на експорт з Індії та рекордний врожай ціни на рис обвалились. Біржова ціна впала до 372,5 долара за тонну. Це найменша ціна з 2017 року

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

Аналітик Оскар Чакра з Rabobank зазначив, що в до рекордного врожаю та ситуацією з Індією додалось потужне виробництво в Таїланді та В’єтнамі, що вивело світовий обсяг виробництва рису на історичний максимум у цьому маркетинговому році.

При цьому попит знизився. Самаренду Моханті з Сільськогосподарського університету імені професора Джаяшанкара Телангани зазначив, що покупців практично немає.

"Я бачу ще близько 10% потенціалу падіння. Покупців просто немає. Ми входимо у фазу низьких цін на сировину. Я не бачу, щоб тенденція змінилася в найближчі два роки, якщо тільки не станеться війни чи іншого серйозного потрясіння", - каже експерт.

Слід зазначити, що в черні в Україні змінились ціни на рис. За даними порталу Мінфін, кілограм пропареного рису минулого місяця коштував в середньому 54,10 гривні. При цьому в травні ціна була вище - 68,13 гривні. Проте один вид рису все ж подорожчав: круглий рис виріс у ціні на 71 копійну до 72,96 гривні.

