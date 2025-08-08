19:09  07 августа
08 августа 2025, 04:40

Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить "закрыть" компот в 2025 году

08 августа 2025, 04:40
Иллюстративное фото
В сезон консервации украинцы часто производят компот в банках. Для этого понадобятся фрукты и ягоды. Стало известно, как изменились цены на ингредиенты в этом году

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Журналисты подсчитали, что на одну трехлитровую банку компота понадобится:

  • Вишни – 300 граммов;
  • Яблоки – 50 граммов;
  • Малина – 50 граммов;
  • Сахар – 250 граммов.

Воду не учитывали, потому что ее можно взять из-под крана. Что касается других ингредиентов, то килограмм вишни будет стоить около 35 гривен, яблок – 75 гривен в среднем. 50 грамм малины обойдется примерно в 20 гривен, а за 250 грамм сахара придется заплатить примерно 8,47 гривны.

Соответственно, банка консервированного компота объемом 3 литра в среднем получится примерно в 42,72 гривны.

Напомним, ранее эксперты подсчитывали стоимость консервации с огурцами. В результате получилось, что три двухлитровых банка огурцов обойдутся примерно в 300-305 гривен. Можно сэкономить, если использовать воду из-под крана.

