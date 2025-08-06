Иллюстративное фото

Одна банка консервации в Украине в этом году обойдется примерно в 100 гривен. Речь идет о популярных рецептах, которыми пользуется большинство семей

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Для более экономного использования купленных продуктов следует закрывать по крайней мере три двухлитровых банка. Для того чтобы сделать такую консервацию с огурцами нужно использовать:

4,5 кг огурцов;

6 столовых ложек соли;

немного листьев смородины и вишни, соцветия укропа, листика и корень хрена;

50 граммов перца чили;

2,5 литра воды (газированной);

100 грамм чеснока.

Огурцы в среднем стоят 42,87 гривны за килограмм. Пачка соли (один килограмм) обойдется в среднем в 37,45 гривны. Пучок зелени можно приобрести за 10–20 гривен. Перец будет стоить около 5 гривен.

Две бутылки по 1,5 литра газировки в супермаркете в среднем будут стоить 33,40 гривны. 100 граммов молодого чеснока будут стоить около 16,20 грн.

"3 двухлитровых банка огурцов по стоимости продуктов обойдутся примерно в 300 – 305 гривен. Таким образом, одна банка выходит в 100 гривен. Однако если процесс масштабировать и использовать воду из-под крана, то стоимость банки должна заметно упасть", - говорят журналисты.

Напомним, в Украине изменятся цены на "борщовый набор". Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что на рынке овощей из года в год наблюдается тенденция: если один из овощей в определенном сезоне был дорогим, в следующем его цена, как правило, снижается.