Ілюстративне фото

Ціни на лохину та малину цьогоріч вище, аніж минулого року. Аналітик пояснив, що стало причиною

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами аналітика Максима Гопки, причиною подорожчання малини та лохини стало зниження врожайності. Зокрема, це наслідок поганих погодних умов. Крім того, подорожчала електроенергія та збільшилась собівартість виробництва.

Слід зазначити, що на початку серпня лохину в опті продають по 100-180 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягу партії. Що стосується малини, то на оптових ринках вартість коливається від 170 до 220 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.