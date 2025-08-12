Иллюстративное фото

Основной набор в Украине в высшие учебные заведения продлился до 1 августа. Дополнительные наборы, на контрактное обучение, будут с 1 сентября по 20 октября

Об этом сообщает "Освіторія", передает RegioNews.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что поступающие направили более 580 тысяч заявлений для участия в конкурсе. Среди популярнейших профессий: право, менеджмент, филология. При этом рынок труда уже переполнен выпускниками этих специальностей, но они не теряют популярность.

"Если абитуриент рассматривает "Право", я всегда рекомендую посмотреть на "Политологию" или "Социологию" — другие касающиеся специальности. Вероятность трудоустройства по конъюнктурным специальностям достаточно низкая, а конкурс очень большой", - говорит замминистра образования.

Продолжают приобретать популярность психология, медицина, инженерия, обучение на учителей школ.

"На самом деле вдохновляет положительная тенденция увеличения популярности этих специальностей. Это показывает, что наша потребность в развитии человеческого капитала получает отклик", – отметил Михаил Винницкий.

Напомним, что стоимость обучения в высших учебных заведениях в Украине существенно возросла. Средняя цена за год обучения бакалавриату составляет 53,8 тысячи гривен. Это почти на 12 тысяч больше, чем в прошлом году.