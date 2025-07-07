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07 июля 2025, 19:43

Не всем по карману: обучение в вузах Украины в 2025 году подорожало почти на треть

07 июля 2025, 19:43
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фото: иллюстративное
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Цены на контрактное обучение в ведущих университетах выросли значительно быстрее, чем средняя зарплата

Об этом сообщает The Page, передает RegioNews.

Стоимость обучения в высших учебных заведениях Украины существенно возросла. Средняя цена за год бакалавриата в топовых университетах в 2025 году составляет 53,8 тыс. грн. Это почти на 12 тысяч больше, чем в прошлом. В 2024 году такое образование стоило примерно 42 тыс. грн. Таким образом, рост стоимости составил 28%, что существенно превышает уровень инфляции в прошлом году 12%.

Согласно подсчетам аналитиков вышеупомянутого издания, больше всего придется заплатить тем, кто выбирает такие популярные направления как инженерия программного обеспечения (свыше 62 тыс. грн), право (свыше 61 тыс. грн) или экономика (57 тыс. грн). Чуть меньше – за филологию, финансы, менеджмент или психологию. Самым доступным остается "Среднее образование" (украинский язык) - в среднем около 34 тыс. грн в год.

Средняя стоимость подсчитана среди топ-5 университетов по этому направлению

В пределах одного вуза цена на контракт может существенно отличаться в зависимости от специальности. К примеру, за образование учителя школьники заплатят почти вдвое меньше, чем за юридическое или ИТ-образование. При этом динамика роста заработной платы в Украине (+23,1% в 2024 году) не успевает по темпам удорожания высшего образования.

Подача заявлений на вступление в ЗВО стартует 19 июля. Специалисты советуют заранее ознакомиться с актуальными ценами на выбранную специальность и сравнить их в нескольких университетах.

Ранее сообщалось, студентка из Днепропетровщины едет на чемпионат мира по ловле гигантских карпов в Италии.

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