На какую сумму компенсации абитуриенты могут рассчитывать при вступлении на контракт
Абитуриенты с высокими результатами ВНО смогут получить компенсацию даже по контрактной форме обучения
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, передает RegioNews.
По его словам, если поступающий набрал не менее 150 баллов по двум предметам, но вступил на контракт, он может получить компенсацию в размере 17 тысяч гривен. При этом если сумма баллов за два предмета превышает 170, размер компенсации растет до 25 тысяч гривен.
Эти выплаты призваны поддержать студентов с хорошими результатами, которые по разным причинам выбрали контрактную форму обучения, но нуждаются в финансовой помощи. Соответствующая компенсация поможет частично возместить расходы на оплату за обучение.
Такие нововведения направлены на стимулирование качественного образования и равные возможности для абитуриентов независимо от формы оплаты за обучение. В то же время, это решение может поощрить больше молодежи выбирать высшее образование и повышать собственные академические показатели.
