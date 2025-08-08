Фото: Михаил Винницкий/Ukraine Media Center

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, передает RegioNews.

По его словам, если поступающий набрал не менее 150 баллов по двум предметам, но вступил на контракт, он может получить компенсацию в размере 17 тысяч гривен. При этом если сумма баллов за два предмета превышает 170, размер компенсации растет до 25 тысяч гривен.

Эти выплаты призваны поддержать студентов с хорошими результатами, которые по разным причинам выбрали контрактную форму обучения, но нуждаются в финансовой помощи. Соответствующая компенсация поможет частично возместить расходы на оплату за обучение.

Такие нововведения направлены на стимулирование качественного образования и равные возможности для абитуриентов независимо от формы оплаты за обучение. В то же время, это решение может поощрить больше молодежи выбирать высшее образование и повышать собственные академические показатели.

Напоминаем, на недавнем национальном мультипредметном тесте один из абитуриентов был пойман со шпаргалкой – таблицей умножения. Этот случай вызвал неожиданную реакцию даже у опытных организаторов тестирования.