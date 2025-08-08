09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 14:24

На какую сумму компенсации абитуриенты могут рассчитывать при вступлении на контракт

08 августа 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
Фото: Михаил Винницкий/Ukraine Media Center
Читайте також
українською мовою

Абитуриенты с высокими результатами ВНО смогут получить компенсацию даже по контрактной форме обучения

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам высшего образования и образования взрослых Михаил Винницкий, передает RegioNews.

По его словам, если поступающий набрал не менее 150 баллов по двум предметам, но вступил на контракт, он может получить компенсацию в размере 17 тысяч гривен. При этом если сумма баллов за два предмета превышает 170, размер компенсации растет до 25 тысяч гривен.

Эти выплаты призваны поддержать студентов с хорошими результатами, которые по разным причинам выбрали контрактную форму обучения, но нуждаются в финансовой помощи. Соответствующая компенсация поможет частично возместить расходы на оплату за обучение.

Такие нововведения направлены на стимулирование качественного образования и равные возможности для абитуриентов независимо от формы оплаты за обучение. В то же время, это решение может поощрить больше молодежи выбирать высшее образование и повышать собственные академические показатели.

Напоминаем, на недавнем национальном мультипредметном тесте один из абитуриентов был пойман со шпаргалкой – таблицей умножения. Этот случай вызвал неожиданную реакцию даже у опытных организаторов тестирования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
компенсация абитуриент контракт обучение Украина финансовая помощь вуз вступительная кампания
Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия
08 августа 2025, 11:54
РФ ночью атаковала Украине 108 "Шахедами" и реактивными дронами: как отработала ПВО
08 августа 2025, 08:29
Белый дом готовит встречу Трампа, Зеленского и Путина, – СМИ
08 августа 2025, 07:58
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака
08 августа 2025, 14:34
Россия готовится к тестированию ядерной ракеты "Буревестник", - The Barents Observer
08 августа 2025, 14:07
На Волыни толпа напала на авто ТЦК: один нападающий уже задержан
08 августа 2025, 13:57
В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма
08 августа 2025, 13:50
Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине
08 августа 2025, 13:24
Руководители НАБУ и САП заявили о планах замены их на "зависимых руководителей"
08 августа 2025, 12:58
В Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 12:55
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
В Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала $1500 за помощь в демобилизации военнослужащего
08 августа 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »