12 серпня 2025, 00:25

Вступна кампанія-2025: які найпопулярніші професії серед абітурієнтів

12 серпня 2025, 00:25
Ілюстративне фото
Основний набір в Україні у вищі навчальні заклади тривав до 1 серпня. Додаткові набори, на контрактне навчання, будуть з 1 вересня до 20 жовтня

Про це повідомляє "Освіторія", передає RegioNews.

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів, що вступники надіслали понад 580 тисяч заяв для участі в конкурсі. Серед найпопулярніших професій: право, менеджмент, філологія. При цьому ринок праці вже переповнених випускниками цих спеціальностей, але вони не втрачають популярність.

"Якщо вступник розглядає "Право", я завжди рекомендую подивитися на "Політологію" чи "Соціологію" — інші дотичні спеціальності. Ймовірність працевлаштування за кон’юктурними спеціальностями достатньо низька, а конкурс дуже великий", - каже заступник міністра освіти.

Продовжують набувати популярності психологія, медицина, інженерія, навчання на вчителів шкіл.

"Насправді надихає позитивна тенденція збільшення популярності цих спеціальностей. Це показує, що наша потреба в розвитку людського капіталу отримує відгук", - зазначив Михайло Винницький.

Нагадаємо, що вартість навчання в закладах вищої освіти в Україні суттєво зросла. Середня ціна за рік навчання бакалаврату становить 53,8 тисячі гривень. Це майже на 12 тисяч більше, аніж минулого року.

