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10 июля 2025, 04:15

Украинский язык за границей: в одном из мировых университетов будут преподавать украинский язык и культуру

10 июля 2025, 04:15
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В Йельском университете, который считается одним из самых сильных в мире, будут преподавать украинский язык и искусство. Преподавательницей стала украинка Ольга Титаренко

Об этом филолог рассказала в интервью Йельскому университету, передает RegioNews.

Филолог и переводчица Ольга Титаренко ввела первый в Йельском университете курс украинского языка. Ольга работает там старшей преподавательницей и младшей научной сотрудницей кафедры славянских языков и литератур факультета искусств и наук.

По словам преподавательницы, для нее каждый проект, который она и ее коллеги начинают, это нечто, что должно иметь содержательное продолжение и влиять не только на заведение, но и на всю отрасль.

"Существует так много возможностей для исследования и так много содержательных способов сотрудничества над разными проектами, которые будут привлекать экспертов из Украины — межкафедральное, междисциплинарное и межинституционное сотрудничество. Я думаю, что это путь для расширения занятий, продолжения разговора об украиноведении и то, что важно преподавать между учреждениями, а также обмен опытом и знаниями", - говорит филолог.

Справка. Йельский университет — одно из старейших и престижных американских учреждений высшего образования. Его основали еще до войны за независимость. Университет входит в "Лигу плюща". Вместе с Гарвардом и Принстонским университетом составляет так называемую "Большую тройку".

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