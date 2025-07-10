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Верховная Рада готовится принять законопроект, который позволит студентам использовать искусственный интеллект в написании академических работ при условии четкого указания этого факта

Об этом говорится в законопроекте №10392, касающемся академической добропорядочности, передает RegioNews.

Этот документ получил положительное заключение комитета по вопросам образования. Инициаторами законопроекта стали спикер парламента Руслан Стефанчук, а также народные депутаты Юлия Гришина, Роман Грищук и другие.

Законопроект определяет новые виды нарушений академической добропорядочности, в частности, недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом. Речь идет о ситуациях, когда тексты, изображения, модели или другие материалы, созданные ИИ, представляются как собственная работа автора без соответствующего обозначения этого факта в самом академическом произведении или в сопроводительных документах.

За такие действия предусмотрены санкции, которые могут устанавливаться внутренними нормативными актами учебных учреждений или условиями конкурсов, если иное не предусмотрено законом. Ответственность наступает только в случае, когда автор не указывает на использование искусственного интеллекта в качестве "соавтора".

Законопроект об академической добродетели

Кроме того, в законопроекте прописано, что при применении в академическом произведении материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, автор должен четко отметить это в работе. Также следует предоставить информацию о методах генерации или ссылки на соответствующее программное обеспечение в соответствии с требованиями к оформлению и публикации академических произведений, установленными соответствующим учебным заведением или организацией.

Следует отметить, что под академическим произведением понимают любые работы в сфере образования и науки – диссертации, творческие проекты, квалификационные и курсовые работы, научные монографии, статьи, учебники, учебные пособия и другие формы, предусмотренные законодательством или внутренними документами учебных заведений.

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