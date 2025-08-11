У МЗС України виступили проти територіальних поступок РФ

фото: dw.com

Росію не потрібно заохочувати "подарунками", адже справжній мир може ґрунтуватися лише на повазі до територіальної цілісності України

Як передає RegioNews, про це заявив міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

На думку дипломата, Путін намагається влаштувати "Мюнхен 2" і другу "Ялту". На думку Сибіги, російський диктатор хоче повернутися до сфер впливу та сірих зон.

" Жодних винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу - єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і довготривалий мир може базуватися тільки на Статуті ООН і повазі до суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив він.

Нагадаємо, лідери країн ЄС заявили, що закінчення війни в Україні має бути чесним. У документі вони відзначають важливість припинення бойових дій та закликають до пошуку справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку Україні та Європі.