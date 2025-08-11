19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 22:25

У МЗС України виступили проти територіальних поступок РФ

11 серпня 2025, 22:25
фото: dw.com
Росію не потрібно заохочувати "подарунками", адже справжній мир може ґрунтуватися лише на повазі до територіальної цілісності України

Як передає RegioNews, про це заявив міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

На думку дипломата, Путін намагається влаштувати "Мюнхен 2" і другу "Ялту". На думку Сибіги, російський диктатор хоче повернутися до сфер впливу та сірих зон.

" Жодних винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу - єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і довготривалий мир може базуватися тільки на Статуті ООН і повазі до суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив він.

Нагадаємо, лідери країн ЄС заявили, що закінчення війни в Україні має бути чесним. У документі вони відзначають важливість припинення бойових дій та закликають до пошуку справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку Україні та Європі.

Україна РФ війна політика перемир'я Сибіга Андрій Іванович
Зустріч Зеленського та Путіна: Трамп розкрив свої плани
11 серпня 2025, 20:00
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
У ДПСУ розповіли, скільки військових РФ прибули до Білорусі
11 серпня 2025, 14:21
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Харківщині мобілізували поліцейського, який намагався вивезти ухилянта за кордон
11 серпня 2025, 23:45
РФ готується до нового наступу - Зеленський
11 серпня 2025, 23:35
У школах на Дніпропетровщині з'явиться новий предмет: що будуть вчити діти
11 серпня 2025, 23:25
ЄС намагається залучити Зеленського до переговорів Трампа і Путіна
11 серпня 2025, 23:15
У Запоріжжі побільшало міських автобусів
11 серпня 2025, 22:55
На Рівненщині зіткнулись дві іномарки: трьох людей госпіталізували
11 серпня 2025, 22:45
На Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував неповнолітню сусідку
11 серпня 2025, 22:15
Українські військові ліквідували російського комбрига на Донеччині
11 серпня 2025, 21:49
Смертельна ДТП на Житомирщині: водії загинули на місці
11 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
