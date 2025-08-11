В ГПСУ рассказали, сколько военных РФ прибыли в Беларусь

Фото: Минобороны Беларуси

На территорию Беларуси уже прибыли несколько сотен военнослужащих России и несколько десятков единиц техники для участия в совместных учениях

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, белорусская сторона также направила свои подразделения в РФ, где пройдут отдельные этапы учений.

Украинские разведчики продолжают следить за ситуацией.

"Это направление по-прежнему для нас угрожающее. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетание дальнейшей ситуации безопасности для нашей страны", — отметил спикер ГНСУ.

В то же время, Демченко уточнил, что признаков формирования ударной группировки в Беларуси нет, а уровень угрозы по этому направлению оценивается как невысокий.

Как известно, в сентябре 2025 года состоятся совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад 2025".

Напомним, ранее в ГНСУ заявили, что подразделения разведки Министерства обороны и пограничники внимательно отслеживают масштабы опрокидывания российских сил в Беларусь.