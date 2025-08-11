13:35  11 серпня
11 серпня 2025, 14:49

Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією

11 серпня 2025, 14:49
фото: ДПСУ
Днями прикордонний патруль під час моніторингу гірської ділянки державного кордону з Румунією зафіксував рух в бік сусідньої країни 4 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що пізно ввечері прикордонний патруль під час моніторингу гірської ділянки державного кордону з Румунією зафіксував рух в бік сусідньої країни 4 осіб. Зважаючи на чималу відстань до прикордонників, близькість до кордону та обмежену видимість, порушники сподівалися, що їм вдасться втекти.

У прикордонників був службовий собака, який досить швидко вивів їх на слід, і через деякий час порушники були затримані.

Як з’ясувалось, четверо мешканців Одеської та Донецької областей намагалися незаконно потрапити до Румунії, скориставшись онлайн картою. За скоєне їм загрожує штраф

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. За 50000 доларів зловмисники влаштовували клієнтам "мандрівку" до Румунії.

