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06 августа 2025, 10:32

Румыния поднимала самолеты F-16 из-за атаки "шахедов" на юг Украины

06 августа 2025, 10:32
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фото: pixabay
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В ночь на 6 августа российские войска совершили массированную атаку на южные регионы Украины. Воздушные силы Румынии поднимали в небо истребители F-16

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

По данным министерства, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в районе города Измаил, недалеко от границы с Румынией.

Радары Румынии зафиксировали воздушные цели в воздушном пространстве Украины, вблизи уезда Тулча. В 01:10 население северной части округа было предупреждено через систему RO-Alert.

"Два румынских истребителя F-16 вылетели для наблюдения за воздушным пространством страны, но не обнаружили никаких несанкционированных вторжений", – говорится в заявлении Минобороны страны.

Министерство нацобороны решительно осудило "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, кричаще нарушающие международное право и угрожающие региональной безопасности".

Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура.

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Румыния истребитель F-16 атака шахед беспилотники
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