Хотел сбежать из Украины на параплане: пограничники задержали 48-летнего хмельничанина
48-летний житель Хмельнитчины пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.
Для "полета" он выбрал поле у госграницы и планировал лететь без документов, навигации и каких-либо средств безопасности — ориентируясь "на глаз".
Полет, который мог завершиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда приостановили еще до старта.
Мужчина задержан и привлечен к административной ответственности.
Напомним, на Закарпатье мужчина организовал схему по незаконной переправке военнообязанных за границу. С каждого клиента он просил 14-15 тысяч долларов. Злоумышленника задержанли, когда он пытался переправить за границу двух жителей Киевской области.