Хотел сбежать из Украины на параплане: пограничники задержали 48-летнего хмельничанина

Фото: ГНСУ

48-летний житель Хмельнитчины пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для "полета" он выбрал поле у госграницы и планировал лететь без документов, навигации и каких-либо средств безопасности — ориентируясь "на глаз".

Полет, который мог завершиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда приостановили еще до старта.

Мужчина задержан и привлечен к административной ответственности.

Напомним, на Закарпатье мужчина организовал схему по незаконной переправке военнообязанных за границу. С каждого клиента он просил 14-15 тысяч долларов. Злоумышленника задержанли, когда он пытался переправить за границу двух жителей Киевской области.