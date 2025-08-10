16:09  09 августа
18:21  10 августа
10:11  10 августа
10 августа 2025, 16:42

Российские войска и техника стягиваются в Беларусь - сообщение ГПСУ

10 августа 2025, 16:42
Фото: иллюстративное
На территории Беларуси продолжается прибытие российских военных и техники, хотя их количество пока остается небольшим

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, ситуация непосредственно на украинско-белорусской границе стабильна и контролируемая. Однако в ближайшее время в Беларуси и России планируют провести совместные военные учения, активная фаза которых запланирована на сентябрь.

Демченко добавил, что подразделения разведки Министерства обороны и пограничники внимательно отслеживают масштабы переброски российских сил в Беларусь. Сейчас наблюдается постепенное прибытие войск, однако их количество пока невелико.

Также спикер сообщил, что некоторые подразделения белорусской армии уже выехали в Россию для участия в запланированных учениях. Ситуация на границе остается под контролем, однако тревожные сигналы в контексте военной активности не исключены.

Напомним, что еще осенью 2021 года Буданов публично предупреждал о вероятности масштабного вторжения России и демонстрировал подробную карту возможных направлений атаки. Тогда он обозначил основные цели и пути наступления, которые впоследствии стали реальностью в военных действиях на востоке и юге Украины.

