16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 16:42

Російські війська та техніка стягуються до Білорусі - повідомлення ДПСУ

10 серпня 2025, 16:42
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На території Білорусі продовжується прибуття російських військових та техніки, хоча їхня кількість поки що залишається невеликою

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, ситуація безпосередньо на українсько-білоруському кордоні стабільна і контрольована. Проте найближчим часом у Білорусі та Росії планують провести спільні військові навчання, активна фаза яких запланована на вересень.

Демченко додав, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та прикордонники пильно відстежують масштаби перекидання російських сил до Білорусі. Наразі спостерігається поступове прибуття військ, однак їхня кількість поки що невелика.

Також речник повідомив, що деякі підрозділи білоруської армії вже виїхали до Росії для участі у запланованих навчаннях. Ситуація на кордоні залишається під контролем, проте тривожні сигнали в контексті військової активності не виключені.

Нагадаємо, що ще восени 2021 року Буданов публічно попереджав про ймовірність масштабного вторгнення Росії та демонстрував детальну карту можливих напрямків атаки. Тоді він окреслив основні цілі та шляхи наступу, які згодом стали реальністю у воєнних діях на сході та півдні України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
російська армія Білорусь військові навчання кордон прикордонники армія
У Харкові ворожий дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
09 серпня 2025, 17:13
Повторний удар дрона по автобусу в передмісті Херсона: травмовані троє поліцейських
09 серпня 2025, 14:05
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
09 серпня 2025, 13:00
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя, є постраждалі серед цивільних
10 серпня 2025, 18:54
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10 серпня 2025, 18:21
Джей Ді Венс заявив про припинення США фінансування війни в Україні
10 серпня 2025, 17:58
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені
10 серпня 2025, 17:39
У Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом
10 серпня 2025, 16:30
На Волині у пасажирки автобуса виявили заборонені галюциногенні гриби
10 серпня 2025, 15:57
Закінчення війни має бути чесним - спільна заява лідерів Європи напередодні переговорів Трампа і Путіна
10 серпня 2025, 15:24
11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди
10 серпня 2025, 14:19
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »