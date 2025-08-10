Фото: ілюстративне

На території Білорусі продовжується прибуття російських військових та техніки, хоча їхня кількість поки що залишається невеликою

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, ситуація безпосередньо на українсько-білоруському кордоні стабільна і контрольована. Проте найближчим часом у Білорусі та Росії планують провести спільні військові навчання, активна фаза яких запланована на вересень.

Демченко додав, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та прикордонники пильно відстежують масштаби перекидання російських сил до Білорусі. Наразі спостерігається поступове прибуття військ, однак їхня кількість поки що невелика.

Також речник повідомив, що деякі підрозділи білоруської армії вже виїхали до Росії для участі у запланованих навчаннях. Ситуація на кордоні залишається під контролем, проте тривожні сигнали в контексті військової активності не виключені.

Нагадаємо, що ще восени 2021 року Буданов публічно попереджав про ймовірність масштабного вторгнення Росії та демонстрував детальну карту можливих напрямків атаки. Тоді він окреслив основні цілі та шляхи наступу, які згодом стали реальністю у воєнних діях на сході та півдні України.