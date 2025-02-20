фото: gur.gov.ua

Глава ГУР Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел планы россиян и продемонстрировал карту предстоящего нападения, оказавшуюся точной

Об этом передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

В ноябре 2021 года Буданов передал журналистам Military Times карту будущего российского наступления. На карте подробно изображены пути и цели наступления: окружение Мариуполя, наступление из оккупированного Крыма на юг Херсона и Запорожья, морской десант в Одессе, захват Харькова, наступление на Киев со стороны Беларуси через Чернобыль.

Тогда карта стала иллюстрацией к большому интервью главе украинской разведки.

"Россия скопила более 92000 военных у границ Украины и готовится к нападению на конец января или на начало февраля. Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские удары и атаки бронетехники со следующими десантными воздушными штурмами в Одессе и Мариуполе и вторжением через соседнюю Беларусь", – сказал Буданов в интервью Military Times в ноябре 2021-го.

Значительную часть разговора заняла тема помощи Украине от западных союзников. Буданов выразил уверенность, что США могут сдержать любое российское вторжение через дополнительную военную помощь Украине и усиления дипломатического и экономического давления.

"Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не ведет открытой войны с россией. А мы уже 7 лет. Поэтому уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Это правильное время для этого. Потому что потом может быть очень поздно", – отмечал тогда Буданов.

Глава ГУР добавил, что достаточно точную информацию о желании путина начать войну он получил от своей агентуры, которая за последние несколько лет увеличилась в десятки раз. Глава ГУР намекнул, что речь идет и о людях, близких к кремлю.

Как сообщается в статье, вечером 22 февраля 2022 года Владимир Зеленский собрал на Банковой председателей всех парламентских фракций и групп. На встрече были также премьер Денис Шмигаль и представители силовых структур: Генштаба, Минобороны, СБУ и ГУР. Причем тогдашние министр обороны Алексей Резников и глава СБУ Иван Баканов в речах перед президентом и парламентариями возможность полномасштабного вторжения в большинстве своем отрицали.

"Буданов вытащил из своих бумаг карту и со спокойным выражением лица, углубленный в себя начал рассказывать вещи, от которых у присутствующих должна кровь застыть в жилах: россияне могут начать войну за пределами Донбасса, под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, россияне могут попытаться зайти из Чернобыля", – описывали ту встречу журналисты, которые общались с непосредственными участниками совещания.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов считает реалистичным достижение прекращения огня в текущем году.