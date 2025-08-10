16:09  09 августа
10 августа 2025, 14:19

11 августа Украину накроют грозы и шквалы: где ждать непогоды

10 августа 2025, 14:19
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и значительной разнице температур в разных регионах Украины

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

11 августа погода в Украине будет переменчивой. По прогнозу синоптиков, в течение суток ожидается чередование облачности и прояснений. Ночью дожди с грозами пройдут в северных регионах, местами - в центральных и западных областях. Днем осадки сместятся на Левобережье, остальная территория останется без дождей.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, скорость составит 7-12 метров в секунду. В северо-восточных районах в дневное время возможны порывы до 15-20 метров в секунду, что может осложнить погодные условия.

Температура будет колебаться в зависимости от региона

Температура воздуха будет существенно различаться в зависимости от региона. На юге ночью столбики термометров будут колебаться от +18 до +23 градусов, а днем поднимутся до +28...+33. В других областях в ночное время ожидается +12...+17, в центральных - до +20. Дневная температура достигнет +23...+28, а на западе, севере и в Винницкой области - от +20 до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Николаевской области наблюдалась аномальная жара. В большинстве районов температура поднималась выше привычных для этого периода показателей.

