Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19

В Украине фиксируется новый вариант COVID-19 Stratus. Специалисты уверяют, что ситуация полностью контролируемая и не создает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему

Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. Генеральный директор Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает RegioNews.

По его словам, как и в прошлом году, в летний период отмечается рост случаев заболеваемости. По данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе зафиксировано 684 случая COVID-19 по сравнению с 494 неделей ранее.

На сегодняшний день Stratus является одним из двух доминирующих штаммов коронавируса в мире.

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев заболевания в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Вариант Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не вызывает более тяжелого течения болезни. Обычно симптомы ограничиваются признаками поражения верхних дыхательных путей, такими как охриплость.

