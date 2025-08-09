16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине фиксируется новый вариант COVID-19 Stratus. Специалисты уверяют, что ситуация полностью контролируемая и не создает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему

Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. Генеральный директор Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает RegioNews.

По его словам, как и в прошлом году, в летний период отмечается рост случаев заболеваемости. По данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе зафиксировано 684 случая COVID-19 по сравнению с 494 неделей ранее.

На сегодняшний день Stratus является одним из двух доминирующих штаммов коронавируса в мире.

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев заболевания в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Вариант Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не вызывает более тяжелого течения болезни. Обычно симптомы ограничиваются признаками поражения верхних дыхательных путей, такими как охриплость.

Напомним, в Украине обнаружили новый штамм коронавируса под названием Stratus. Первые случаи заражения этим вариантом были зафиксированы в Полтавской области. За последний месяц доля Stratus в мире выросла с 7,4% до 22,7%.

