В Николаевской области зафиксировали температурный рекорд

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В Николаевской области в воскресенье, 27 июля 2025 года зафиксирован новый температурный рекорд - 38,4 градуса тепла, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад

Как передает RegioNews, об этом сообщил Николаевский областной гидрометеорологический центр в Фейсбуке.

"На Николаевщине 27 июля максимальная дневная температура преимущественно составляла 31,0-38,4°С. Несколько прохладнее было в северной части области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий исторический максимум этой даты для Николаева составил 37,9 ° С в 1999 году.

Напомним, в Украине объявили желтый уровень опасности. В понедельник, 28 июля, в западных областях, а также Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди и грозы.