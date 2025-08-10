Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

11 серпня погода в Україні буде мінливою. За прогнозом синоптиків, упродовж доби очікується чергування хмарності та прояснень. Вночі дощі з грозами пройдуть у північних регіонах, подекуди - в центральних та західних областях. Вдень опади змістяться на Лівобережжя, решта території залишиться без дощів.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. У північно-східних районах у денний час можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, що може ускладнити погодні умови.

Температура коливатиметься залежно від регіону

Температура повітря суттєво різнитиметься залежно від регіону. На півдні вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +18 до +23 градусів, а вдень піднімуться до +28…+33. В інших областях у нічний час очікується +12…+17, у центральних - до +20. Денна температура сягатиме +23…+28, а на заході, півночі та у Вінницькій області - від +20 до +25 градусів.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня на Миколаївщині спостерігалася аномальна спека. У більшості районів температура піднімалася вище звичних для цього періоду показників.