16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 14:19

11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди

10 серпня 2025, 14:19
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Синоптики попереджають про грози, сильний вітер та значну різницю температур у різних регіонах України

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

11 серпня погода в Україні буде мінливою. За прогнозом синоптиків, упродовж доби очікується чергування хмарності та прояснень. Вночі дощі з грозами пройдуть у північних регіонах, подекуди - в центральних та західних областях. Вдень опади змістяться на Лівобережжя, решта території залишиться без дощів.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. У північно-східних районах у денний час можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, що може ускладнити погодні умови.

Температура коливатиметься залежно від регіону

Температура повітря суттєво різнитиметься залежно від регіону. На півдні вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +18 до +23 градусів, а вдень піднімуться до +28…+33. В інших областях у нічний час очікується +12…+17, у центральних - до +20. Денна температура сягатиме +23…+28, а на заході, півночі та у Вінницькій області - від +20 до +25 градусів.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня на Миколаївщині спостерігалася аномальна спека. У більшості районів температура піднімалася вище звичних для цього періоду показників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна прогноз вітер Синоптики температура гроза
На Україну насуваються грози з градом і шквалами вітру
09 серпня 2025, 18:30
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
09 серпня 2025, 16:09
Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані
09 серпня 2025, 15:39
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя, є постраждалі серед цивільних
10 серпня 2025, 18:54
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10 серпня 2025, 18:21
Джей Ді Венс заявив про припинення США фінансування війни в Україні
10 серпня 2025, 17:58
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені
10 серпня 2025, 17:39
Російські війська та техніка стягуються до Білорусі - повідомлення ДПСУ
10 серпня 2025, 16:42
У Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом
10 серпня 2025, 16:30
На Волині у пасажирки автобуса виявили заборонені галюциногенні гриби
10 серпня 2025, 15:57
Закінчення війни має бути чесним - спільна заява лідерів Європи напередодні переговорів Трампа і Путіна
10 серпня 2025, 15:24
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »