Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані

Скрин відео з соцмереж

Сьогодні, 9 серпня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Безпілотник ЦСО "А"СБУ влучив у будівлю логістичного хабу, спричинивши вибух і пожежу.

Відстань від України до точки ураження становить близько 1300 кілометрів.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому тилу ворога.

Склади зі "Шахедами", які ворог щоденно використовує для терору українських міст, є законними військовими цілями. Кожна успішна спецоперація СБУ суттєво зменшує бойовий потенціал російських окупантів у війні проти України, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, днями Сили оборони України завдали успішного удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено, що внаслідок атаки виникла пожежа на технологічній установці з переробки газу та газового конденсату.