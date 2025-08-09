16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2025, 15:39

Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані

09 серпня 2025, 15:39
Читайте также на русском языке
Скрин відео з соцмереж
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 серпня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Безпілотник ЦСО "А"СБУ влучив у будівлю логістичного хабу, спричинивши вибух і пожежу.

Відстань від України до точки ураження становить близько 1300 кілометрів.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому тилу ворога.

Склади зі "Шахедами", які ворог щоденно використовує для терору українських міст, є законними військовими цілями. Кожна успішна спецоперація СБУ суттєво зменшує бойовий потенціал російських окупантів у війні проти України, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, днями Сили оборони України завдали успішного удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено, що внаслідок атаки виникла пожежа на технологічній установці з переробки газу та газового конденсату.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна СБУ склади логістичний хаб шахеди війна пожежа
Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження
09 серпня 2025, 14:57
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
09 серпня 2025, 13:00
Мінус 940 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ
09 серпня 2025, 09:21
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
09 серпня 2025, 16:09
Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження
09 серпня 2025, 14:57
На Уманщині перекинувся автомобіль: один загиблий, двоє травмованих
09 серпня 2025, 14:37
Повторний удар дрона по автобусу в передмісті Херсона: травмовані троє поліцейських
09 серпня 2025, 14:05
Путін пропонує неприйнятне: мирна ініціатива чи дипломатична вистава
09 серпня 2025, 13:46
Бізнес на межі фронту: як підтримують підприємців на Харківщині
09 серпня 2025, 13:28
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
09 серпня 2025, 13:00
У Києві підлітки зняли провокативне відео в поліцейській формі — відповідатимуть батьки
09 серпня 2025, 12:44
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09 серпня 2025, 12:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »