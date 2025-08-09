Минус 940 окупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 940 окупантов, 5 танков, 1 бронемашину, 41 артсистему, 147 БПЛА, а также 125 ед. авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 млн. 62 тыс. военных.
Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили мототехнику, грузовик и танк врага в Донецкой области.
Ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.
