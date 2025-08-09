09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 09:21

Минус 940 окупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ

09 августа 2025, 09:21
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 940 окупантов, 5 танков, 1 бронемашину, 41 артсистему, 147 БПЛА, а также 125 ед. авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 млн. 62 тыс. военных.

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили мототехнику, грузовик и танк врага в Донецкой области.

Ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.

08 августа 2025
07 августа 2025
