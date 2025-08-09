09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
02:00  09 серпня
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
23:55  08 серпня
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2025, 13:00

Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань

09 серпня 2025, 13:00
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 9 серпня, починаючи з 22:30, російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Противник застосував 47 ударних БпЛА Shahed та дрони-імітатори різних типів та 2 крилаті ракети "Іскандер-К"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Нагадаємо, вранці 9 серпня ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали троє людей — 41-річна жінка та чоловіки 21 і 29 років. Окрім того, агресор продовжив атаки на Нікопольський район, застосовуючи артилерію та ударні дрони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ППО Україна атака російська армія дрони ЗСУ
Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей
09 серпня 2025, 11:04
Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
09 серпня 2025, 10:05
Мінус 940 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ
09 серпня 2025, 09:21
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін пропонує неприйнятне: мирна ініціатива чи дипломатична вистава
09 серпня 2025, 13:46
Бізнес на межі фронту: як підтримують підприємців на Харківщині
09 серпня 2025, 13:28
У Києві підлітки зняли провокативне відео в поліцейській формі — відповідатимуть батьки
09 серпня 2025, 12:44
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09 серпня 2025, 12:12
Трамп, Путін і Аляска: спроба домовитися без гарантій
09 серпня 2025, 11:47
Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей
09 серпня 2025, 11:04
Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент
09 серпня 2025, 10:42
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися
09 серпня 2025, 10:24
Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
09 серпня 2025, 10:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »