Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
У ніч на 9 серпня, починаючи з 22:30, російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Противник застосував 47 ударних БпЛА Shahed та дрони-імітатори різних типів та 2 крилаті ракети "Іскандер-К"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.
Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
Нагадаємо, вранці 9 серпня ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали троє людей — 41-річна жінка та чоловіки 21 і 29 років. Окрім того, агресор продовжив атаки на Нікопольський район, застосовуючи артилерію та ударні дрони.