09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
02:00  09 серпня
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
23:55  08 серпня
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2025, 12:12

Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК

09 серпня 2025, 12:12
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що це передбачено Порядком проведення призову під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560.

Винятки, коли направлення на ВЛК можливе:

  • особа подається на контрактну службу;
  • військовозобов'язаний раніше був визнаний обмежено придатним і не проходив повторного медогляду (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю);
  • людина самостійно бажає пройти медичний огляд.

Нагадаємо, за новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна мобілізація війна Міноборони ВЛК військовозобовʼязані повістка
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
08 серпня 2025, 17:12
Державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання в системі виплат військовослужбовцям
08 серпня 2025, 14:44
Хотів утекти з України на параплані: прикордонники затримали 48-річного хмельничанина
08 серпня 2025, 11:44
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін пропонує неприйнятне: мирна ініціатива чи дипломатична вистава
09 серпня 2025, 13:46
Бізнес на межі фронту: як підтримують підприємців на Харківщині
09 серпня 2025, 13:28
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: зафіксовано понад 30 влучань
09 серпня 2025, 13:00
У Києві підлітки зняли провокативне відео в поліцейській формі — відповідатимуть батьки
09 серпня 2025, 12:44
Трамп, Путін і Аляска: спроба домовитися без гарантій
09 серпня 2025, 11:47
Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей
09 серпня 2025, 11:04
Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент
09 серпня 2025, 10:42
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися
09 серпня 2025, 10:24
Під Херсоном дрон влучив у автобус із людьми — є загиблі
09 серпня 2025, 10:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »