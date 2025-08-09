Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
Військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.
Зазначається, що це передбачено Порядком проведення призову під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560.
Винятки, коли направлення на ВЛК можливе:
- особа подається на контрактну службу;
- військовозобов'язаний раніше був визнаний обмежено придатним і не проходив повторного медогляду (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю);
- людина самостійно бажає пройти медичний огляд.
Нагадаємо, за новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.
