Повестки теперь будут посылать по почте, а отказ от получения письма будет считаться уклонением от мобилизации

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Военнообязанные украинцев, прошедшие ВВК и не имеющие права на отсрочку, теперь могут получить мобилизационное распоряжение через "Укрпочту" ценным письмом

Об этом говорится в постановлении Кабмина №916 от 30 июля 2025, передает RegioNews.

По новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут посылаться ценным письмом. Изменение касается лиц, которые:

только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);

имеют действующий вывод ВВК, но не имеют отсрочки.

Если отсрочка завершилась, а медкомиссия действует, следует ожидать повестку по почте.

Распоряжение будет направлено как ценное письмо через Укрпочту. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избегание получения письма может трактоваться как уклонение.

Ранее новый министр обороны Украины Денис Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану.