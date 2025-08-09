Ілюстративне фото

В Україні через активний експорт дорожчає масло. Аналітики переконані, що через це дорожчає сировина

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, на європейському ринку вже є зниження цін та зниження попиту на українське масло. Якщо раніше йшлося про повне використання безмитної квоти до кінця липня, то зараз ситуація змінилась. За новими прогнозами, активні поставки до Європейського Союзу триватимуть лише кілька тижнів.

Через уповільнення експорту очікують збільшення пропозиції масла на внутрішньому ринку, а значить — можуть впасти ціни.

"В Україні не так багато покупців, готових платити нинішню ціну, тому продавцям, ймовірно, доведеться дещо поступитися", – прогнозують аналітики.

Вони додали, що ринок, схоже, надмірно розігрітий, тому продавці та виробники уже найближчими тижнями можуть вдатися до корекції цін.

Нагадаємо, в Україні подешевшала лохина. Зараз українські виробники пропонують ягоду до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.