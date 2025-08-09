18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
09 серпня 2025, 01:40

В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін

09 серпня 2025, 01:40
Ілюстративне фото
В Україні через активний експорт дорожчає масло. Аналітики переконані, що через це дорожчає сировина

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, на європейському ринку вже є зниження цін та зниження попиту на українське масло. Якщо раніше йшлося про повне використання безмитної квоти до кінця липня, то зараз ситуація змінилась. За новими прогнозами, активні поставки до Європейського Союзу триватимуть лише кілька тижнів.

Через уповільнення експорту очікують збільшення пропозиції масла на внутрішньому ринку, а значить — можуть впасти ціни.

"В Україні не так багато покупців, готових платити нинішню ціну, тому продавцям, ймовірно, доведеться дещо поступитися", – прогнозують аналітики.

Вони додали, що ринок, схоже, надмірно розігрітий, тому продавці та виробники уже найближчими тижнями можуть вдатися до корекції цін.

Нагадаємо, в Україні подешевшала лохина. Зараз українські виробники пропонують ягоду до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
