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06 августа 2025, 01:55

Фуражная пшеница в Украине становится дешевле - как изменились цифры

06 августа 2025, 01:55
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Иллюстративное фото
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Эксперты объясняют это недостаточным количеством продовольственной пшеницы. Таким образом эту "нишу" начала занимать фуражная

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, предложение продовольственной пшеницы поступает недостаточно активно. При этом спрос достаточно высок. В результате произошло так, что на рынок преимущественно поступали предложения фуражной пшеницы, поэтому большинство потребителей имели возможность снизить цены.

За последнюю неделю стоимость пшеницы второго класса фиксировались в пределах 9700–10700 грн/т СРТ. В то же время, стоимость фуражной пшеницы упала на 100-300 грн/т и озвучивались в основном в пределах 9000-10100 грн/т СРТ.

Напомним, в Украине также дорожает свинина. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм.

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