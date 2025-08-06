Иллюстративное фото

Эксперты объясняют это недостаточным количеством продовольственной пшеницы. Таким образом эту "нишу" начала занимать фуражная

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, предложение продовольственной пшеницы поступает недостаточно активно. При этом спрос достаточно высок. В результате произошло так, что на рынок преимущественно поступали предложения фуражной пшеницы, поэтому большинство потребителей имели возможность снизить цены.

За последнюю неделю стоимость пшеницы второго класса фиксировались в пределах 9700–10700 грн/т СРТ. В то же время, стоимость фуражной пшеницы упала на 100-300 грн/т и озвучивались в основном в пределах 9000-10100 грн/т СРТ.

Напомним, в Украине также дорожает свинина. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм.