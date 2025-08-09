Ілюстративне фото

В Україні залишається ризик скорочення врожаю через посуху в південних регіонах. При цьому вартість соняшникової олії зростає на внутрішньому ринку

Про це повідомляє GrainTrade, передає RegioNews.

Наприкінці 2024/25 маркетингового року в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії. Причиною називають обмежену кількість сировини та перехід більшості виробників на сою та ріпак.

Внаслідок цього на внутрішньому ринку соняшникова олія зросла в ціні до 58-60 тисяч гривень за тонну на умовах FCA-завод (еквівалентно 1160 – 1200 доларів за тонну). При цьому експортна вартість становить 1135 – 1145 доларів за тонну в серпні.

Відомо, що у серпні постачання української олії коштує так:

до Індії – 1210 – 1220 доларів за тонну,

до Китаю – 1150 доларів за тонну,

до ЄС – 1200 – 1220 доларів за тонну.

