18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
09 серпня 2025, 00:55

В Україні подорожчала олія: які тепер ціни

09 серпня 2025, 00:55
Ілюстративне фото
В Україні залишається ризик скорочення врожаю через посуху в південних регіонах. При цьому вартість соняшникової олії зростає на внутрішньому ринку

Про це повідомляє GrainTrade, передає RegioNews.

Наприкінці 2024/25 маркетингового року в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії. Причиною називають обмежену кількість сировини та перехід більшості виробників на сою та ріпак.

Внаслідок цього на внутрішньому ринку соняшникова олія зросла в ціні до 58-60 тисяч гривень за тонну на умовах FCA-завод (еквівалентно 1160 – 1200 доларів за тонну). При цьому експортна вартість становить 1135 – 1145 доларів за тонну в серпні.

Відомо, що у серпні постачання української олії коштує так:

  • до Індії – 1210 – 1220 доларів за тонну,
  • до Китаю – 1150 доларів за тонну,
  • до ЄС – 1200 – 1220 доларів за тонну.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на кінець липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
