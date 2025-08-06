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Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Самый популярный фрукт этого праздника подешевел. Яблок ранних сортов стало больше, и благодаря этому цены упали. Отпускная стоимость на рынке составляет 55 – 65 гривен за килограмм.

Виноград также подорожал: со 175-250 до 160-220 гривен за килограмм. Что касается ягод, то земляника подешевела (140 – 220 гривен за килограмм), а малина подорожала (со 130 – 180 до 170 – 220 гривен за килограмм). В то же время, диапазон "ценников" на ежевику сузился: теперь цена составляет в среднем 180-230 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. По состоянию на конец июля цены в среднем упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.