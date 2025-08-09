Ілюстративне фото

Кавуни є дуже вимогливими для зберігання. Тому багато людей вирішують їх заквасити. Журналісти підрахували, скільки коштуватиме така консервація

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Для найбільш поширеного рецепта квашених кавунів знадобиться:

Величенький кавун, приблизно на 6 кілограмів;

Сіль – 100 грамів;

Цукор – 100 грамів;

Кріп – 50 грамів (пучок);

Часник – 50 грамів (голівка);

Воду можна взяти з-під крана.

Кавун зараз в середньому коштує 18 гривень за кілограм. 100 грамів солі коштує 3,75 гривні. 100 грамів цукру коштуватимуть 3,39 гривні. Пучок кропу обійдеться в 10 гривень. На часник доведеться витратити приблизно 8 гривень.

Загалом на 3 трилітрові банки квашених кавунів треба буде витратити 133 гривні. Одна банка коштуватиме 44 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти підраховували вартість консервації з огірками цьогоріч. У результаті вийшло, що три дволітрові банки огірків обійдуться приблизно у 300-305 гривень. Можна спробувати заощадити, якщо використовувати воду з-під крана.