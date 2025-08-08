18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 20:56

Кабмін звільнив із посади одного з топпосадовців

08 серпня 2025, 20:56
Читайте также на русском языке
фото: Михайло Винницький / Facebook
Читайте также
на русском языке

Уряд звільнив з посади заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Винницький пропрацював у відомстві понад два роки і відповідав за вищу освіту.

"Потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які "дякують" цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)", – написав колишній заступник міністра на своїй сторінці у Фейсбуці.

На посаді він займався впровадженням державних грантів на навчання, цифровізацією вступу до закладів вищої освіти та фінансування, зміни підходу до фінансування, модернізацією вишів.

Нагадаємо, в Україні залишилось рекордно мало школярів. За даними дослідження NGL Media, у 2025 році зафіксовано найнижчу кількість школярів за останні 30 років. Діти масово покидають навчальні заклади з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міносвіти Кабмін звільнення політика Україна
В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв
08 серпня 2025, 18:59
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
08 серпня 2025, 17:12
Державі завдано понад 34 млн грн збитків через зловживання в системі виплат військовослужбовцям
08 серпня 2025, 14:44
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
08 серпня 2025, 21:50
У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація
08 серпня 2025, 21:22
У Дніпрі затримали "крадія-шопоголіка": що йому загрожує
08 серпня 2025, 20:45
Суд арештував активи Жеваго через борг перед Нацбанком
08 серпня 2025, 20:42
У Дніпрі жінка подала до суду на сусіда через паркан: що сталось
08 серпня 2025, 20:20
Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину
08 серпня 2025, 20:15
На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі
08 серпня 2025, 19:41
На Запоріжжі почали евакуацію засуджених
08 серпня 2025, 19:11
В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв
08 серпня 2025, 18:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »