Кабмін звільнив із посади одного з топпосадовців

фото: Михайло Винницький / Facebook

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Винницький пропрацював у відомстві понад два роки і відповідав за вищу освіту.

"Потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які "дякують" цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)", – написав колишній заступник міністра на своїй сторінці у Фейсбуці.

На посаді він займався впровадженням державних грантів на навчання, цифровізацією вступу до закладів вищої освіти та фінансування, зміни підходу до фінансування, модернізацією вишів.

Нагадаємо, в Україні залишилось рекордно мало школярів. За даними дослідження NGL Media, у 2025 році зафіксовано найнижчу кількість школярів за останні 30 років. Діти масово покидають навчальні заклади з міркувань безпеки та з метою здобувати освіту за кордоном.