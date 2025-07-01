В Украине осталось рекордно мало школьников

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Об этом свидетельствуют результаты исследования NGL Media, передает RegioNews.

Украину массово покидают школьники старших классов по соображениям безопасности и с целью получения образования за рубежом, чтобы потом реализовать себя за пределами Украины.

"Когда мы говорим о том, кто эти выпускники школ, которые хотят выехать из Украины, то первое, что приходит в голову – это 17-летние юноши, которые хотят воспользоваться шансом пересечь границу к 18-летию, после наступления которого выезд из Украины запрещен на время военного положения", - говорится в исследовании.

Однако выезжают из Украины как ребята, так и девушки. Так, по данным Минобразования, в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу достаточно незначительная (1-2%). В то же время среди выпускников школ эта разница может достигать 10%.

Напомним, в октябре прошлого года, выступая в парламенте, министр образования Оксен Лесной заявил, что из Украины выезжают многие учащиеся 10-11 классов, особенно ребят.

Как сообщалось, представители ТЦК агитируют школьников поступать в военные учебные заведения.