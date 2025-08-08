09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
08 августа 2025, 14:34

Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака

08 августа 2025, 14:34
Фото: Национальная полиция
Нацполиция провела первый этап всеукраинской спецоперации "Джентельмены", направленной на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Правоохранители провели 128 обысков в 20 регионах страны и уничтожили более 21 тысячи кустов конопли и снотворного мака

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция изъяла около 57 кг каннабиса, оборудования для выращивания, транспорта и наличных денег.

Задержаны 9 человек, 14 уже получили подозрения. Еще 43 человек готовятся объявить подозрения после завершения экспертиз.

Благодаря операции удалось предотвратить попадание на черный рынок более 4 тонн наркотиков стоимостью более 200 миллионов гривен.

В частности:

  • в Черкасской области разоблачена организованная группа из 5 человек, которые выращивали коноплю и доставляли каннабис в Киев;
  • на Житомирщине – уничтожено более 5 тысяч кустов конопли, высаженной среди кукурузы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию , действовавшую на территории бывшего авторемонтного завода. Изготовленные препараты делец распространял по всей Украине через почтовые сервисы.

