Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака

Фото: Национальная полиция

Нацполиция провела первый этап всеукраинской спецоперации "Джентельмены", направленной на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Правоохранители провели 128 обысков в 20 регионах страны и уничтожили более 21 тысячи кустов конопли и снотворного мака

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция изъяла около 57 кг каннабиса, оборудования для выращивания, транспорта и наличных денег.

Задержаны 9 человек, 14 уже получили подозрения. Еще 43 человек готовятся объявить подозрения после завершения экспертиз.

Благодаря операции удалось предотвратить попадание на черный рынок более 4 тонн наркотиков стоимостью более 200 миллионов гривен.

В частности:

в Черкасской области разоблачена организованная группа из 5 человек, которые выращивали коноплю и доставляли каннабис в Киев;

на Житомирщине – уничтожено более 5 тысяч кустов конопли, высаженной среди кукурузы.

Досудебное расследование продолжается.

