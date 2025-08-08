Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака
Нацполиция провела первый этап всеукраинской спецоперации "Джентельмены", направленной на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Правоохранители провели 128 обысков в 20 регионах страны и уничтожили более 21 тысячи кустов конопли и снотворного мака
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
Полиция изъяла около 57 кг каннабиса, оборудования для выращивания, транспорта и наличных денег.
Задержаны 9 человек, 14 уже получили подозрения. Еще 43 человек готовятся объявить подозрения после завершения экспертиз.
Благодаря операции удалось предотвратить попадание на черный рынок более 4 тонн наркотиков стоимостью более 200 миллионов гривен.
В частности:
- в Черкасской области разоблачена организованная группа из 5 человек, которые выращивали коноплю и доставляли каннабис в Киев;
- на Житомирщине – уничтожено более 5 тысяч кустов конопли, высаженной среди кукурузы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию , действовавшую на территории бывшего авторемонтного завода. Изготовленные препараты делец распространял по всей Украине через почтовые сервисы.