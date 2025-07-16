14:19  16 июля
В Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК
11:30  16 июля
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 19:54

В Запорожье разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина

16 июля 2025, 19:54
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию, которая действовала на территории бывшего авторемонтного завода

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 38-летний местный житель обустроил помещение специальным оборудованием и наладил незаконное производство психотропных веществ - амфетамина и метамфетамина. Для поддержания технологического процесса он привлек специалиста по химии. Изготовленные препараты мужчина распространял по всей Украине через почтовые сервисы.

Во время спецоперации правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют сбыт и хранение психотропных веществ в больших объемах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Прокуратура сейчас готовит ходатайство в суд о содержании мужчины под стражей.

Во время санкционированных обысков изъято значительное количество химических веществ-прекурсоров, готовую к сбыту наркотическую продукцию, а также оборудование, необходимое для ее изготовления. Все вещества переданы на экспертизу. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к деятельности нарколаборатории.

Напомним, каннабис, амфетамин и собственные лаборатории: в Хмельницкой области разоблачили масштабный нарко-бизнес.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье нарколаборатория амфетамин метамфетамин психотроп прокуратура подозрение
На Днепропетровщине мужчина насиловал 8-летнего мальчика и развращал 10-летнюю девочку
16 июля 2025, 19:23
Чиновница "Киевтелесервиса" подозревается в переплате 50 млн грн за сетевое оборудование
16 июля 2025, 17:49
Использовал женщину с инвалидностью ради денег: мужчина на Прикарпатье устроил схему переправки "уклонистов"
16 июля 2025, 15:44
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Киевской области водитель ВАЗ сбил ребенка
16 июля 2025, 20:09
На Днепропетровщине мужчина насиловал 8-летнего мальчика и развращал 10-летнюю девочку
16 июля 2025, 19:23
В Киеве судили правоохранителя, случайно убившего жену
16 июля 2025, 19:14
Россия ударила по Днепропетровщине: одна погибшая, пятеро гражданских пострадали
16 июля 2025, 18:58
Житель Тернополя может сесть на 7 лет из-за хранения гранаты
16 июля 2025, 18:29
Много пострадавших: Россия нанесла удар КАБом по "Авроре" в Доброполье
16 июля 2025, 18:18
В Тернополе задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности
16 июля 2025, 18:14
Как выглядит сейчас железнодорожный вокзал в Покровске – место эвакуации тысяч людей, показали в сети
16 июля 2025, 18:03
Удар по Черновцам: количество погибших увеличилось
16 июля 2025, 17:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »