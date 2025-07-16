Фото: Запорожская областная прокуратура

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 38-летний местный житель обустроил помещение специальным оборудованием и наладил незаконное производство психотропных веществ - амфетамина и метамфетамина. Для поддержания технологического процесса он привлек специалиста по химии. Изготовленные препараты мужчина распространял по всей Украине через почтовые сервисы.

Во время спецоперации правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют сбыт и хранение психотропных веществ в больших объемах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Прокуратура сейчас готовит ходатайство в суд о содержании мужчины под стражей.

Во время санкционированных обысков изъято значительное количество химических веществ-прекурсоров, готовую к сбыту наркотическую продукцию, а также оборудование, необходимое для ее изготовления. Все вещества переданы на экспертизу. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к деятельности нарколаборатории.

Напомним, каннабис, амфетамин и собственные лаборатории: в Хмельницкой области разоблачили масштабный нарко-бизнес.