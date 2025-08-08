09:59  08 серпня
08 серпня 2025, 14:34

Масштабна операція "Джентельмени": поліція знищила понад 21 тисячу кущів конопель і маку

08 серпня 2025, 14:34
Фото: Національна поліція
Нацполіція провела перший етап всеукраїнської спецоперації "Джентельмени", спрямованої на боротьбу з незаконним культивуванням нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 128 обшуків у 20 регіонах країни та знищили понад 21 тисячу кущів конопель і снотворного маку

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція вилучила близько 57 кг канабісу, обладнання для вирощування, транспорт та готівку.

Затримано 9 осіб, 14 — вже отримали підозри. Ще 43 особам готуються оголосити підозри після завершення експертиз.

Завдяки операції вдалося запобігти потраплянню на чорний ринок понад 4 тонни наркотиків вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Зокрема:

  • на Черкащині викрито організовану групу з 5 осіб, які вирощували коноплі та доставляли канабіс до Києва;
  • на Житомирщині – знищено понад 5 тисяч кущів конопель, висаджених серед кукурудзи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили масштабну нарколабораторію, яка діяла на території колишнього авторемонтного заводу. Виготовлені препарати ділок поширював по всій Україні через поштові сервіси.

08 серпня 2025
