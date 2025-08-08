Масштабна операція "Джентельмени": поліція знищила понад 21 тисячу кущів конопель і маку
Нацполіція провела перший етап всеукраїнської спецоперації "Джентельмени", спрямованої на боротьбу з незаконним культивуванням нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 128 обшуків у 20 регіонах країни та знищили понад 21 тисячу кущів конопель і снотворного маку
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.
Поліція вилучила близько 57 кг канабісу, обладнання для вирощування, транспорт та готівку.
Затримано 9 осіб, 14 — вже отримали підозри. Ще 43 особам готуються оголосити підозри після завершення експертиз.
Завдяки операції вдалося запобігти потраплянню на чорний ринок понад 4 тонни наркотиків вартістю понад 200 мільйонів гривень.
Зокрема:
- на Черкащині викрито організовану групу з 5 осіб, які вирощували коноплі та доставляли канабіс до Києва;
- на Житомирщині – знищено понад 5 тисяч кущів конопель, висаджених серед кукурудзи.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили масштабну нарколабораторію, яка діяла на території колишнього авторемонтного заводу. Виготовлені препарати ділок поширював по всій Україні через поштові сервіси.