06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 04:40

Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" компот у 2025 році

08 серпня 2025, 04:40
Ілюстративне фото
У сезон консервації українці часто роблять компот у банках. Для цього знадобляться фрукти і ягоди. Стало відомо, як змінились ціни на інгредієнти цьогоріч

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Журналісти підрахували, що на одну трилітрову банку компоту знадобиться:

  • Вишні – 300 грамів;
  • Яблука – 50 грамів;
  • Малина – 50 грамів;
  • Цукор – 250 грамів.

Воду не враховували, бо її можна взяти з-під крана. Що стосується інших інгредієнтів, то кілограм вишні коштуватиме близько 35 гривень, яблук - 75 гривень в середньому. 50 грамів малини обійдеться приблизно у 20 гривень, а за 250 грамів цукру доведеться заплатити приблизно 8,47 гривні.

Відповідно, банка консервованого компоту об'ємом 3 літри у середньому вийде приблизно у 42,72 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти підраховували вартість консервації з огірками цьогоріч. У результаті вийшло, що три дволітрові банки огірків обійдуться приблизно у 300-305 гривень. Можна спробувати заощадити, якщо використовувати воду з-під крана.

06 серпня 2025
