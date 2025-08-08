Ілюстративне фото

У сезон консервації українці часто роблять компот у банках. Для цього знадобляться фрукти і ягоди. Стало відомо, як змінились ціни на інгредієнти цьогоріч

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Журналісти підрахували, що на одну трилітрову банку компоту знадобиться:

Вишні – 300 грамів;

Яблука – 50 грамів;

Малина – 50 грамів;

Цукор – 250 грамів.

Воду не враховували, бо її можна взяти з-під крана. Що стосується інших інгредієнтів, то кілограм вишні коштуватиме близько 35 гривень, яблук - 75 гривень в середньому. 50 грамів малини обійдеться приблизно у 20 гривень, а за 250 грамів цукру доведеться заплатити приблизно 8,47 гривні.

Відповідно, банка консервованого компоту об'ємом 3 літри у середньому вийде приблизно у 42,72 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти підраховували вартість консервації з огірками цьогоріч. У результаті вийшло, що три дволітрові банки огірків обійдуться приблизно у 300-305 гривень. Можна спробувати заощадити, якщо використовувати воду з-під крана.