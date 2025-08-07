Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"
Поздно вечером 7 августа РФ атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
В нескольких областях уже объявлена воздушная тревога, поскольку существует угроза вражеских ударов.
Вражеские беспилотники улетают:
- на севере Сумщины курсом на Черниговщину;
- в центре, на юге севера Сумщины курсом на Полтавщину;
- большая группа "Шахедов" на севере Черниговской области курсом на запад;
- на северо-западе Харьковщины курсом на Харьков и юго-запад;
- на востоке, в центре Полтавской области курсом на юг.
Напомним, в Украине был создан новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами". Новый беспилотник способен эффективно действовать ночью и развивать высокую скорость, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны.
Удар по логистике врага: поражен НПЗ в Краснодарском краеВсе новости »
07 августа 2025, 13:48Силы ПВО сбили 89 вражеских дронов: есть попадания на 11 локациях
07 августа 2025, 09:14За сутки украинские бойцы ликвидировали более 1000 оккупантов, – Генштаб
07 августа 2025, 07:12
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Стало известно, почему учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+
07 августа 2025, 23:44В Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"
07 августа 2025, 23:29В Днепре задержан мужчина, который чуть не сжег отделение Укрпочты
07 августа 2025, 23:25Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1000 человек
07 августа 2025, 23:19На Прикарпатье столкнулись иномарки: авто перевернулось
07 августа 2025, 23:00Россияне "хоронят" украденное украинское зерно в экспорте
07 августа 2025, 22:45В Украине резко подешевели помидоры
07 августа 2025, 22:39При подозреваемом в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Гайдае внесли залог в размере 10 млн грн
07 августа 2025, 22:25В Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем
07 августа 2025, 22:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП