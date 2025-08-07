Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Пізно ввечері 7 серпня РФ атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
У кількох областях вже оголошено повітряну тривогу, оскільки існує загроза ворожих ударів.
Ворожі безпілотники летять:
- на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
- у центрі, на півдні півночі Сумщини курсом на Полтавщину;
- велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на захід;
- на північному заході Харківщини курсом на Харків та на південний захід;
- на сході, у центрі Полтавщини курсом на південь.
Нагадаємо, в Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами". Новий безпілотник здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі дрони.
