В Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"

фото: militarnyi.com

Украинские разработчики показали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Милитарный".

По данным разработчиков, новый беспилотник способен эффективно действовать ночью и развивать высокую скорость, что позволяет оперативно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны перед их приближением к объектам инфраструктуры или населенным пунктам.

В конструкции украинского дрона учтены особенности тактики применения "Шахедов", что повышает эффективность их перехвата в сложных условиях, в частности, в темное время суток.

Как сообщалось, 2 августа украинские беспилотники массированно атаковали РФ. Первой целью украинских БПЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск". Вторая цель – завод "Электроприбор" в городе Пенза.