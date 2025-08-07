Фото: полиция

Полиция начала проверку по факту драки между девочками в скейт-парке на улице Воробкевича в Черновцах. Соответствующие видео были обнародованы в соцсети

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранители выяснили, что между подростками сначала возникли споры, переросшие в драку. В результате две девочки 13 и 15 лет поочередно нанесли удары 14-летней.

Всех участников инцидента вместе с родителями вызвали в полицию. Пострадавшая девочка и ее родители заявление писать не стали, и от судмедэкспертизы отказались.

С девочками провели профилактическую беседу. На мать 13-летней составили админпротокол за ненадлежащее воспитание ребенка. В отношении 15-летней школьницы и ее родителей материалы собираются и в дальнейшем будет принято соответствующее решение.

