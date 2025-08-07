12:43  07 серпня
07 серпня 2025, 10:57

Обіцяли авто з США: викрито злочинну групу, що ошукала українців на 2 млн грн

07 серпня 2025, 10:57
Фото: Національна поліція України
Схема з "пригоном авто з США" обернулася для десятків українців фінансовими втратами на мільйони гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Встановлено, що до злочинної діяльності причетні громадяни України та Молдови. Спільну операцію провели Національна поліція України та правоохоронці Республіки Молдова.

Організатора афери затримали в Молдові

Організатором схеми виявився 36-річний українець, який останнім часом мешкав на території Молдови. До злочинної схеми він залучив свою дружину і декількох знайомих. Через соціальні мережі зловмисники рекламували нібито легальні послуги з доставки авто з США. Клієнтів переконували вносити передоплату, після чого вимагали додаткові суми - буцімто на покриття "раптових витрат" під час митного оформлення.

Коли потерпілі відмовлялися надсилати гроші, зловмисники припиняли з ними будь-який зв'язок. Жодного автомобіля замовники так і не отримали. Загальна сума збитків, за попередніми даними, перевищила два мільйони гривень.

У межах міжнародного розслідування силовики провели 14 обшуків в Україні та Молдові. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та транспортний засіб преміумкласу. Лідера групи затримали на території Молдови. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх потерпілих і можливих спільників.

Нагадаємо, на Житомирщині розслідують справу шахрая, який ошукав десятки людей, продаючи авто, яких насправді не існувало. Зловмисник привласнив майже 10 мільйонів гривень, а потерпілі так і не отримали замовлені транспортні засоби.

авто США Молдова шахрайство поліція обшук аферист
