07 августа 2025, 08:57

На Хмельнитчине автомобиль столкнулся с локомотивом: есть пострадавшая

07 августа 2025, 08:57
Фото: полиция
ДТП произошло 5 августа около 19:20 в селе Григоровка Хмельницкого района.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda Octavia, 49-летний мужчина, во время движения через железнодорожный переезд допустил столкновение с локомотивом.

В результате ДТП 83-летняя пассажирка легковушки получила травмы, ее госпитализировали в травматологическое отделение.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 5 августа в Николаеве произошло ДТП с участием BMW и Renault. Травмировались четыре человека, один из водителей сбежал.

