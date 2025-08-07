Фото: полиция

ДТП произошло 5 августа около 19:20 в селе Григоровка Хмельницкого района.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Водитель авто Skoda Octavia, 49-летний мужчина, во время движения через железнодорожный переезд допустил столкновение с локомотивом.

В результате ДТП 83-летняя пассажирка легковушки получила травмы, ее госпитализировали в травматологическое отделение.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

