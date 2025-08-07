Превратилась в груду металла: на Сумщине легковушка врезался в забор
ДТП произошло вечером 5 августа в одном из микрорайонов города Шостка Сумской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Volkswagen Passat из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в забор.
В результате аварии пострадали 39-летний водитель и 62-летняя пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы. Обоих госпитализировали.
Легковушка превратилась в груду металла. Ее изъяли и поместили на площадку для временного хранения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
