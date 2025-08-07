Фото: полиция

ДТП произошло вечером 5 августа в одном из микрорайонов города Шостка Сумской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Водитель Volkswagen Passat из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в забор.

В результате аварии пострадали 39-летний водитель и 62-летняя пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы. Обоих госпитализировали.

Легковушка превратилась в груду металла. Ее изъяли и поместили на площадку для временного хранения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, утром 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.